В МИД рассказали о количестве вакантных мест для послов
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Послов Украины нет в 16 странах, и эта цифра не критична для государства. Об этом рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает “Интерфакс-Украина“.
В МИД ожидают, что уже в начале 2020 года начнутся назначения. “Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад уволены, у нас не более пяти вакантных должностей послов“, - пояснил Заяц.
“И я не включаю должность посла в Российской Федерации“, - сказал госсекретарь МИД. Он добавил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.
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“Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом“, - резюмировал Заяц.
Напомним, ранее замглавы МИД Лана Зеркаль рассказала, что визит Владимира Зеленского в США готовит не МИД, а Офис президента.
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