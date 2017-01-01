В МИД рассказали о количестве вакантных мест для послов

Всего в 16 странах нет послов Украины, назначения должны начаться в 2020 году.

В МИД надеются закрыть вакансии послов в 2020 году УНИАН

Читай также: МИД предложит депутатам пройти школу дипломатов

Послов Украины нет в 16 странах, и эта цифра не критична для государства. Об этом рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает “Интерфакс-Украина“.

В МИД ожидают, что уже в начале 2020 года начнутся назначения. “Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад уволены, у нас не более пяти вакантных должностей послов“, - пояснил Заяц.

“И я не включаю должность посла в Российской Федерации“, - сказал госсекретарь МИД. Он добавил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.

Читай также: В МИД оценили возможность введения визового режима с РФ

“Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом“, - резюмировал Заяц.

Напомним, ранее замглавы МИД Лана Зеркаль рассказала, что визит Владимира Зеленского в США готовит не МИД, а Офис президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram