Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в ЕС, но отпустили после полиграфа

СБУ не стало подавать документы на экстрадицию подозреваемого в Украину.

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Защита председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, заявляет, что еще один подозреваемый, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса.

Об этом написал в Facebook адвокат Мангера Андрей Мурашкин, передают Українськi Новини.

“На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы “кто заказал Катю Гандзюк“: Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца“, - сообщил адвокат Мангера .

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По данным юриста, Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа (детектора лжи).

Адвокат Мангера утверждает, что полиграф подтвердил непричастность Левина к нападению на Гандзюк. После чего европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.

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Однако, по словам Мурашкина, СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию. В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Левина на свободу.

Как сообщалось 5 августа, приговор в отношении пяти нападавших на Гандзюк вступил в силу.

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