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Суд заочно арестовал экс-главу МВД Виталия Захарченко

Комментариев: 3
Бывшего главу МВД подозревают в причастности к организации расстрелов активистов Евромайдана.
Захарченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Захарченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
kmu.gov.ua

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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом говорится в копии решения суда, текстом которой располагают "Українські Новини".

Сообщается, что такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Бывшему министру внутренних дел избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проведение специального (заочного) расследования в отношении Захарченко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

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Их подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

Как сообщалось, экс-глава МВД Украины Захарченко 9 мая 2018 года маршировал в Москве.

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Теги: соратник Януковича, Майдан, Виталий Захарченко
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    15.08.2019, 15:06
Оценка:  0
fkrfyfan
А убийцу пасинского?
Letohradek    15.08.2019, 14:39
Оценка:  -2
Letohradek
Нужно не заочно, а очно ликвидировать рыгоанальных скотов!
farfalle    15.08.2019, 15:16
Оценка:  0
farfalle
Иди. Чего засиделся-то?
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