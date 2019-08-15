Суд заочно арестовал экс-главу МВД Виталия Захарченко

Бывшего главу МВД подозревают в причастности к организации расстрелов активистов Евромайдана.

Захарченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей kmu.gov.ua

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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом говорится в копии решения суда, текстом которой располагают "Українські Новини".

Сообщается, что такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Бывшему министру внутренних дел избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проведение специального (заочного) расследования в отношении Захарченко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

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Их подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

Как сообщалось, экс-глава МВД Украины Захарченко 9 мая 2018 года маршировал в Москве.

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