Убийство Дианы Хриненко: что известно об обвиняемом

Оказывается, подозреваемого арестовали в Польше.

14 августа стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко из Кировоградской области. Девушку убили 24 августа 2018 года. Тело нашли в марте 2019, а самого подозреваемого арестовали практически спустя год после резонансного убийства, передает РБК-Украина.

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Оказалось, что подозреваемым по делу является 28-летний Николай Середницкий - житель Знаменского района Кировоградской области, в котором также проживала убитая Диана.

Его арестовали в Польше. Полицейские соседней страны сообщили, что передали украинским правоохранителям подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, но кого именно не уточняли.

Тогда же Николая Середницкого доставили в Кропивницкий. Сегодня суд огласил ему подозрение в убийстве и избрал меру пресечения.

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На суде присутствовали родители убитой девочки, а также родственники подозреваемого. Родные Середницкого уверены, что он невиновен и наняли адвоката. Они считают, что мужчина был арестован для того, чтобы полиция могла закрыть резонансное дело. Адвокат обвиняемого Урсаленко сообщил, что задержание его подзащитного было спланировано заранее. Родных Середницкого незадолго до этого допрашивали, а также конфисковали имущество, которые направили на экспертизу.

Также адвокат заявил, что будет просить об отводе судьи Евгения Тьора, который и вынес решение об аресте Середницкого, который скрывался в Польше.

На заседании мать Дианы Хриненко пристально смотрела на обвиняемого. Он же сидел с опущенной головой и прикрывал лицо руками.

Напомним, в Польше арестовали мужчину, который жестоко убил 17-летнюю украинку. Мужчина выехал из Украины спустя несколько дней после убийства.

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