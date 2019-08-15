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“Сваты” пропагандируют “русский мир”: журналист жестко прошелся по творению Зеленского

Комментариев: 21
Известный журналист раскритиковал сериал “Сваты”.
Журналист раскритиковал сериал Зеленского
Журналист раскритиковал сериал Зеленского
пресс-служба 1+1

Известный украинский журналист Андрей Куликов жестко раскритиковал сериал “Сваты”, над созданием которого работал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналист рассказал в интервью Фактам.

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По словам Куликова, Зеленский и другие создатели “Сватов” длительное время были одними из активных создателей "русского мира".

Не такого явного, как "духовные скрепы", лозунги о матушке-России и так далее, а очень тонкого, - отметил Куликов.

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Кроме того, журналист отметил, что действие почти во всех фильмах "Квартала", где идет привязка к Украине "происходит в безвоздушном пространстве", где слышен наигранный квазиукраинский акцент, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет.

Реальной украинской жизни - с плюсом или минусом - там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве "мы все одинаковые", - добавил Куликов.

Напомним, актеры “Сватов” снова собрались на гастроли в Крым. Две актрисы сериала принимают участие в постановке нового спектакля. 

 

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Теги: Сваты, Куликов, Зеленский, русский мир
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Комментариев (23)
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COZEL    15.08.2019, 15:42
Оценка:  -2
COZEL
ПРОПИНДОСОВСКИ ЕБ-АННЫЕ ПОПУСЫ, МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ МИРНЫМ, А ВЫ БЛ--ЯДИ РАЗЖИГАЕТЕ ВОЙНУ, ВЫ ОХ--УЕЛИ ОТ БЕЗНАКАЗАНСТИ. ВЫ ЕБ--НУТЫЕ ИДИОТЫ ЖЕЛАЕТЕ СВОЕЙ СТРАНЕ ВОЙНЫ, ПРИДУРКИ И РОССИЯ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ МЫ САМИ НА ФАШИЗМ НАСТУПИЛИ ПИД--АРЫ
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 15:41
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Психиатр показывает пациенту рисунок с линией.
-Что это?
-Прямая линия Путина.
Показывает треугольник.
-А это что?
-Это - башни Кремля.
Показывает прямоугольник.
-А это?..
-Это российский танк!
Показывает круг. Пациент, нехорошо усмехаясь:
-Доктор! Вы сепаратист! Откуда у Вас такие картинки???
COZEL    15.08.2019, 15:30
Оценка:  -2
COZEL
ТЫ ПИ-ДА-Р МОЧКАНУТЫЙ ПИНДО-СОСКОЙ ПРПО-ГАНД-ОНОЙ, будешь здеся швырять СВОИМЫ ИЗМЫШЛЕНИЯМИ ИДИОТСКИМИ, ГОН-ДОН СР-АНЫЙ
WTF2wtf    15.08.2019, 15:32
Оценка:  -1
WTF2wtf
Старый бухарь, ты там с зеркалом не подерись снова ...
Вечно тупую срань от российских нациков постишь с антиукраинских ресурсов, созданных россиянами специально под антиукринскую военную кампанию.
COZEL    15.08.2019, 15:36
Оценка:  -1
COZEL
ВЕЧЬНЫЙ ПРЕЗЕРВАТИТ ПИНДОСОВСКИЙ, ЗАТКНУЛСЯ, ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЕШЬ В ЯЗЫКАХ ИЛИ ЛИЗАЛ БЫ ТОЧЬКУ ЖЖЖЖЖЖ СВОЕЙ БЛ--ЯДИ
WTF2wff    15.08.2019, 15:41
Оценка:  +1
WTF2wff
Дебилоид вечнобухой, ты чего на говно исходишь?
Какие пиндосы, олень???
Если ты голов свой зад оккупантам подставлять и петь "боже царя храни" при этом, то нах нам твои проблемы?
То что ты полный дебил и так понятно ...
farfalle    15.08.2019, 15:43
Оценка:  -3
farfalle
Пиндосы те, которые вам указывают, какого прокурора ставить, кормят печеньками майдановцев, и своего советника присылают - советы раздавать. Ваша судьба - колония, сиди и хрюкай в хлеву
LERMI_    15.08.2019, 15:18
Оценка:  +2
LERMI_
свати, слуги народу і весь кварталівський контент це зуцільне Гівно з великої літери, що розраховано на недолугих, малорозвинених людей!
ira0957    15.08.2019, 15:24
Оценка:  -7
ira0957
Т.е. на руинцев )
COZEL    15.08.2019, 15:33
Оценка:  -1
COZEL
ШВАБРА НЕ ДО-Е-БАННАЯ, НА КОГО БАТОН КРОШИШЬ, РУССКИЙ ЭТО ОСНОВА ВСЕХ ЯЗИКОВ МИРА, ДУ-РА,
WTF2wtf    15.08.2019, 15:35
Оценка:  -1
WTF2wtf
россияне и не за такое убивать лезут других ...
конченая пропаганда нового российского фюррерка уже немецкую переплюнула, оправдывая все это путинское говно ...
farfalle    15.08.2019, 15:15
Оценка:  -6
farfalle
Интересно, когда этот эксперимент над Украиной закончится?))
COZEL    15.08.2019, 15:17
Оценка:  -6
COZEL
НИКОГДА, ПИНДОСЫ СУ-КИ ЗАЛЕЗЛИ ПО САМЫЕ ЯЙЦА
WTF2wtf    15.08.2019, 15:19
Оценка:  +3
WTF2wtf
Угу ... Крым, Донецк, Луганск, фсе "пиндосы".
Конченые оккупанты ...
WTF2wtf    15.08.2019, 15:20
Оценка:  +3
WTF2wtf
Наци упоротое из раши, тебе все Украина спать мешает?
Ты лагеря в Сибири для украинцев уже построило, как обещало, контуженое???
farfalle    15.08.2019, 15:31
Оценка:  -2
farfalle
Конечно. Заезжай, идиот
WTF2wtf    15.08.2019, 15:33
Оценка:  -1
WTF2wtf
Наци упоротое, я к тебе с раную рашу не лезу, тем более с оружием убивать местных даже за российскую символику ... это делаете вы на нашей земле, конченые путинцы (а-ля нью-гитлеровцы)
farfalle    15.08.2019, 15:38
Оценка:  -3
farfalle
Все погибшие со стороны Донбасса - местные жители. Россия вас пока не трогала. Если тронет, ты уже утром будешь с триколором идти по улице, уебище
WTF2wtf    15.08.2019, 15:45
Оценка:  0
WTF2wtf
Стандартный срач - "ихтамнет", "танки из шахт" и т.д.
Даже сам глава оккупантов такую чушь публично несет, лицемерное говно.
COZEL    15.08.2019, 15:10
Оценка:  -7
COZEL
А ВЫ СУ-КИ ХОТЕЛИ УКРАИНСКИЙ СУРЖИК, ВЫ БЛ-ЯДИ НА РУССКОМ ПИШИТЕ,СЛАВЯНСКИЙ БЫЛ ОСНОВОЙ, ТОЛЬКО БЛ-ЯДИ КАТОЛИКИ ФСЕ ИЗПОГАНИЛИ И Е-БАТЬ ИХ В ХВОСТ И ГРИВУ, Я ПРОВАСЛАВНЫЙ И ТРАХАЛ ВАШУ КАТОЛИЧЕСКУЮ МАТЬ, СУ-КИ
asfd0    15.08.2019, 15:03
Оценка:  -5
asfd0
Всё, что не пропагандирует бандеру - пропагандирует “русский мир”.
WTF2wtf    15.08.2019, 15:20
Оценка:  +3
WTF2wtf
Вавку в голове полечи,
шавка оккупантов тупая ...
ira0957    15.08.2019, 15:25
Оценка:  -4
ira0957
WTF2wtf руинец, а когда, наконец, ты свою вавку в голове вылечишь?
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