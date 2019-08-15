“Сваты” пропагандируют “русский мир”: журналист жестко прошелся по творению Зеленского

Известный журналист раскритиковал сериал “Сваты”.

Известный украинский журналист Андрей Куликов жестко раскритиковал сериал “Сваты”, над созданием которого работал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналист рассказал в интервью Фактам.

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По словам Куликова, Зеленский и другие создатели “Сватов” длительное время были одними из активных создателей "русского мира".

Не такого явного, как "духовные скрепы", лозунги о матушке-России и так далее, а очень тонкого, - отметил Куликов.

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Кроме того, журналист отметил, что действие почти во всех фильмах "Квартала", где идет привязка к Украине "происходит в безвоздушном пространстве", где слышен наигранный квазиукраинский акцент, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет.

Реальной украинской жизни - с плюсом или минусом - там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве "мы все одинаковые", - добавил Куликов.

Напомним, актеры “Сватов” снова собрались на гастроли в Крым. Две актрисы сериала принимают участие в постановке нового спектакля.

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