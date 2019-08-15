“Сваты” пропагандируют “русский мир”: журналист жестко прошелся по творению Зеленского
Известный украинский журналист Андрей Куликов жестко раскритиковал сериал “Сваты”, над созданием которого работал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналист рассказал в интервью Фактам.
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По словам Куликова, Зеленский и другие создатели “Сватов” длительное время были одними из активных создателей "русского мира".
Не такого явного, как "духовные скрепы", лозунги о матушке-России и так далее, а очень тонкого, - отметил Куликов.
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Кроме того, журналист отметил, что действие почти во всех фильмах "Квартала", где идет привязка к Украине "происходит в безвоздушном пространстве", где слышен наигранный квазиукраинский акцент, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет.
Реальной украинской жизни - с плюсом или минусом - там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве "мы все одинаковые", - добавил Куликов.
Напомним, актеры “Сватов” снова собрались на гастроли в Крым. Две актрисы сериала принимают участие в постановке нового спектакля.
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-Что это?
-Прямая линия Путина.
Показывает треугольник.
-А это что?
-Это - башни Кремля.
Показывает прямоугольник.
-А это?..
-Это российский танк!
Показывает круг. Пациент, нехорошо усмехаясь:
-Доктор! Вы сепаратист! Откуда у Вас такие картинки???
Вечно тупую срань от российских нациков постишь с антиукраинских ресурсов, созданных россиянами специально под антиукринскую военную кампанию.
Какие пиндосы, олень???
Если ты голов свой зад оккупантам подставлять и петь "боже царя храни" при этом, то нах нам твои проблемы?
То что ты полный дебил и так понятно ...
конченая пропаганда нового российского фюррерка уже немецкую переплюнула, оправдывая все это путинское говно ...
Конченые оккупанты ...
Ты лагеря в Сибири для украинцев уже построило, как обещало, контуженое???
Даже сам глава оккупантов такую чушь публично несет, лицемерное говно.
шавка оккупантов тупая ...