В Харькове подозреваемый пытался покончить с собой в зале суда

Мужчина нанес себе ранение в живот.

В Харькове из зала суда в больницу скорой и неотложной помощи был госпитализирован подозреваемый в убийстве мужчина.

Об этом сообщает NewsRoom.

По информации полицейских, к ним обратились медики и сообщили, что из здания Коминтерновского суда к ним доставили подсудимого 1974 года рождения.

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Выяснилось, что мужчину обвиняют в убийстве. Во время судебного заседания он достал обломок лезвия для бритья и нанес себе ранение в живот. Состояние здоровья пациенты медики расценили как удовлетворительное.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось в мае, в мае Черкасской области осужденные вскрыли вены в знак протеста.

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