РФ готова выдать паспорта в упрощенном порядке 3 млн украинцев

МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства.

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Около 3 млн граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает ТАСС.

"Общее число лиц, которые могут воспользоваться - около 3 млн граждан Украины", - сказала она.

МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Документ упрощает порядок получения российских паспортов, в том числе, жителями ОРДЛО.

Напомним, ранее в РФ обнародовали данные 3200 человек, задержанных во время протестов в Москве.

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