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РФ готова выдать паспорта в упрощенном порядке 3 млн украинцев

Комментариев: 5
МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства.
Российские паспорта смогут получить миллионы украинцев
Российские паспорта смогут получить миллионы украинцев
фото УФМС России

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Около 3 млн граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает ТАСС.

"Общее число лиц, которые могут воспользоваться - около 3 млн граждан Украины", - сказала она.

МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Документ упрощает порядок получения российских паспортов, в том числе, жителями ОРДЛО. 

Напомним, ранее в РФ обнародовали данные 3200 человек, задержанных во время протестов в Москве.

 

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Теги: украинцы, паспорта РФ, МВД РФ, Путин, ОРДЛО, указ
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Комментариев (5)
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Rangol    15.08.2019, 15:22
Оценка:  -5
Rangol
Венгры поляки румыны выдают паспорта, сколь там украинцев останется?
WTF2wtf    15.08.2019, 15:23
Оценка:  +2
WTF2wtf
такое впечатление, что недоцарек российский решил окончательно убить оккупированный им Донбасс ...
Rangol    15.08.2019, 15:40
Оценка:  +1
Rangol
Для поляков например украинцы как одноразовая рабочая сила. По принципа презерватива, кончил, выбрасывают и натягивают нового
Коляка    15.08.2019, 15:16
Оценка:  -5
Коляка
отделились, а родственники и по ту и по эту сторону у многих
WTF2wtf    15.08.2019, 15:22
Оценка:  +2
WTF2wtf
да срал глава российских оккупантов на все проблемы местных (которых миллионы!!!) от российской оккупации ... все они для этого ботоксного упыря просто расходный материал, дешевый расходный материал
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