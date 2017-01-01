ГБР вызвало на допрос Сюмар и Сочку, - Березовец

Бюро вызвали на допрос двух нардепов 8 созыва.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос двух народных депутатов 8 созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку. Об этом сообщил журналист и политтехнолог Тарас Березовец на своей канале в Telegram.

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Известно, что ГБР пригласило политиков на допрос сегодня. Известно, что на допрос в бюро приглашены несколько депутатов 8 созыва.

ГБР вызвало на допрос сегодня сразу несколько депутатов 8-го созыва из числа входящих в состав коалиции. Так, известно, что повестки на допрос получили депутаты от "Народного фронта" Виктория Сюмар (глава комитета по вопросам свободы слова) и Александр Сочка (близкий к Арсению Яценюку). Сюмар также прошла в Верховную Раду 9-го созыва по спискам "Европейской солидарности”, - написал Березовец.

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Напомним, на Портнова подали заявление в ГБР. В заявлении против экс-политика вспоминают Зеленского.

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