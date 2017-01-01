СБУ блокировала контрабанду ювелирных изделий с оккупированного Россией полуострова.

Из Крыма контрабандой завезли ювелирки на 50 млн грн

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Из Крыма контрабандой завезли ювелирки на 50 млн грн

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Служба безопасности Украины блокировала контрабанду ювелирных изделий из временно оккупированного РФ Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ “Чонгар“ переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти“, - сказано в сообщении.

Ювелирные изделия реализовывались под видом товаров, произведенных на материковой части Украины, в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в госбюджет.

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Во время проведения санкционированных обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, подозреваемые без уплаты налогов реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщалось 13 августа, СБУ блокировала подпольные поставки за границу военной продукции.

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