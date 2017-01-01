Коп-киллер: в ГБР рассказали детали громкого дела

Роман Труба рассказал, во сколько полицейский в Запорожье оценил жизнь человека.

Директор Государственного бюро расследований рассказали детали заказного убийства, которое планировал полицейским в Запорожье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Банда арестована facebook.com/dbr.gov.ua

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По словам Романа Трубы, группа человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, готовили заказное убийство стоимостью четыре тысячи долларов США.

Четыре тысячи долларов США за человеческую жизнь. Именно за эти деньги группа лиц в Запорожье готовила организацию умышленного убийства. Наиболее циничное - среди них полицейский. Именно он стал объединяющим звеном между уголовной мафией и заказчиком, - написал Труба.

Среди банды оказался полицейский facebook.com/dbr.gov.ua

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Больше подробностей глава ГБР рассказывать не стал. Злоумышленники уже задержаны, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье задержан полицейский по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый был задержан в результате операции правоохранителей по инсценировке убийства.

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