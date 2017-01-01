"Слуга народа" хочет сократить число комитетов и возглавить 19 из 22

Участники подготовительной группы называют такие планы провластной партии узурпацией .

"Слуги народа" хотят забрать себе почти все комитеты facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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В партии “Слуга народа“ продолжают отстаивать идею сокращения числа комитетов Верховной Рады с 27 до 22 и хотят возглавить 19 из них. Об этом пишет “Страна“.

В частности, депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич отметил, что “Слуга народа“ хочет ликвидировать 5 комитетов, хотя и продолжается дискуссия о комитете по вопросам семьи, молодежной политике, туризма и спорта, сохранить который просит Национальный олимпийский комитет.

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ОПЗЖ при этом требует создания отдельного комитета по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей.

Шуфрич напомнил о предложении команды президента создать комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, которому хотят передать часть функций по регулированию деятельности СМИ в Украине. Возглавить его должен гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко.

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“Сегодня существует реальная угроза, что комитет по свободе слова будет иметь только красивое название, а функциональные возможности влиять на защиту реальной свободы слова будут очень ограничены или их вообще не будет“, - считает Шуфрич.

“Слуги народа“ также намерены взять на себя руководство в 19 комитетах. “Эта цифра четко не прозвучала, но к таком выводу приходишь, исходя из сказанного представителями “Слуги народа“, - говорит еще один представитель ОПЗЖ Александр Пузанов.

“По результатам выборов у них 60% мест в парламенте. Значит, они могут претендовать на 14 парламентских комитетов из 22-х. Это не считая спикера и первого вице-спикера, должности которых по негласным законам Рады приравниваются к руководству...Но им по барабану“, - эмоционально говорит источник в подготовительной группе.

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Напомним, ранее в МИД заявили, что готовят для новоизбранных депутатов курс по международной политике и дипломатии.

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