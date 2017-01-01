Более 270 участников ВНО получили 200 баллов

Одна участница ВНО из Харькова зарегистрировалась на три предмета и получил все оценки по 200 баллов.

Высокий уровень по тестированию показали 17,8% девочек и лишь 6,6% мальчиков Корреспондент.net

В этом году 274 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один – по трем предметам. Такие данные озвучил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 15 августа.

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“Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии“, – сказал Бойко.

Так, по математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному абитуриенту.

“Мы имеем одного участника, которые зарегистрировался на три предмета и получил три оценки по 200 баллов“, – сообщил Бойко и добавил, что это девочка из обычной общеобразовательной харьковской школы.

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Также Валерий Бойко констатировал, что в целом девочки показали более лучшие результаты чем мальчики.

“Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. При этом приятно отметить, что наши девчонки являются более настойчивыми и их результаты на достаточном и высоком уровне немножко лучше, чем у юношей…. Так или иначе, девочки в школе у нас учатся лучше, – сказал Бойко.

Как пример были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым высокий уровень по тестированию показали 17,8% девочек и лишь 6,6% мальчиков.

На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девочек и 21,7% мальчиков, средний уровень продемонстрировали 39,5% девочек и 47,8% мальчиков, а начальный – 9,9% девочек и 23,8% мальчиков.

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По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.

Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).

Напомним, в Украине стартовала подача заявлений в вузы. Все данные нужно проверить заранее, после подачи их в электронном виде их нельзя будет изменить

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