Более 270 участников ВНО получили 200 баллов
В этом году 274 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один – по трем предметам. Такие данные озвучил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 15 августа.
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“Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии“, – сказал Бойко.
“Мы имеем одного участника, которые зарегистрировался на три предмета и получил три оценки по 200 баллов“, – сообщил Бойко и добавил, что это девочка из обычной общеобразовательной харьковской школы.
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Также Валерий Бойко констатировал, что в целом девочки показали более лучшие результаты чем мальчики.
“Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. При этом приятно отметить, что наши девчонки являются более настойчивыми и их результаты на достаточном и высоком уровне немножко лучше, чем у юношей…. Так или иначе, девочки в школе у нас учатся лучше, – сказал Бойко.
Как пример были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым высокий уровень по тестированию показали 17,8% девочек и лишь 6,6% мальчиков.
На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девочек и 21,7% мальчиков, средний уровень продемонстрировали 39,5% девочек и 47,8% мальчиков, а начальный – 9,9% девочек и 23,8% мальчиков.
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По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.
Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).
Напомним, в Украине стартовала подача заявлений в вузы. Все данные нужно проверить заранее, после подачи их в электронном виде их нельзя будет изменить
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