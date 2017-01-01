ДТП произошло при участии грузовика и легкового автомобиля.

Под Черкассами во время оформления ДТП напали на полицейского

Под Черкассами во время оформления ДТП напали на полицейского

В полицию Золотоношского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недалеко от города Золотоноша. На место происшествия выехал наряд сектора реагирования патрульной полиции. Полицейские выяснили, что ДТП произошло между грузовым автомобилем и легковушкой, люди не пострадали.

Об этом сообщил пресс-отдел Черкасской области.

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Во время оформления дорожно-транспортного происшествия, водитель легковушки подошел к служебному авто, в котором сидел работник полиции, открыл дверь и ничего не объясняя, совершил удар кулаком в лицо полицейскому.

Злоумышленник задержан на месте происшествия. Свои действия мужчина не объясняет. В настоящее время ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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