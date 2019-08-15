В аэропорту Львова задержали сутенерш с Ровно

Злоумышленниц арестовали при попытке переправить в Турцию девушку.

В Международном аэропорту “Львов” полиция арестовала сутенершу с Ровно, которая пыталась переправить в бордель Турции 26-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

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Полицейские выяснили, что 27-летняя женщина вместе с двумя сообщниками искала в социальных сетях девушек, которые пребывали в тяжелом материальном состоянии,

и предлагала им работу за границей.

26-летнюю женщину пригласили якобы на работу в Испанию. Ей сообщили, что работа состоит в том, что нужно будет ухаживать за детьми. Между тем, девушку хотели вывезти в бордель Турции.

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Злоумышленницы дали девушке деньги на оформление документов, загнали девушку в долги и требовали их отдать. Не видя другого выхода, девушка согласилась поехать в Турцию заниматься проституцией.

Полиция также задержала и двух других соучастниц преступления. Вчера Ровенский городской суд посадил под домашний арест всех троих подозреваемых. За содеянное злоумышленницам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве работал бордель для иностранных моряков. Сутенеры арендовали три квартиры, где больше десяти проституток предоставляли услуги сексуального характера.

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