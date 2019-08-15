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В аэропорту Львова задержали сутенерш с Ровно

Комментариев: 2
Злоумышленниц арестовали при попытке переправить в Турцию девушку.
Сутенеры работали бандой
Сутенеры работали бандой
Нацполиция

В Международном аэропорту “Львов” полиция арестовала сутенершу с Ровно, которая пыталась переправить в бордель Турции 26-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

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Полицейские выяснили, что 27-летняя женщина вместе с двумя сообщниками искала в социальных сетях девушек, которые пребывали в тяжелом материальном состоянии,
и предлагала им работу за границей.

26-летнюю женщину пригласили якобы на работу в Испанию. Ей сообщили, что работа состоит в том, что нужно будет ухаживать за детьми. Между тем, девушку хотели вывезти в бордель Турции.

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Злоумышленницы дали девушке деньги на оформление документов, загнали девушку в долги и требовали их отдать. Не видя другого выхода, девушка согласилась поехать в Турцию заниматься проституцией.

Полиция также задержала и двух других соучастниц преступления. Вчера Ровенский городской суд посадил под домашний арест всех троих подозреваемых. За содеянное злоумышленницам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве работал бордель для иностранных моряков. Сутенеры арендовали три квартиры, где больше десяти проституток предоставляли услуги сексуального характера. 

 

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Теги: Львов, сутенеры, Ровно, сексуальное рабство
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Комментариев (3)
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asfd0    15.08.2019, 17:51
Оценка:  +1
asfd0
И шо, в Турции есть спрос на этих страшненьких галичанок?
atos    15.08.2019, 18:00
Оценка:  0
atos
Очередь до Стамбула стоит. Галицайки колы киньчають, очень громко и безудержно кричат СУГС. Турки от этого сходят сума в экстазе)))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))
vovadze    15.08.2019, 18:33
Оценка:  0
vovadze
не сцы - на тебя не западут!!!
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