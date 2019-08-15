У Зеленского готовят стратегию реинтеграции Донбасса

К стратегии будет прилагаться план действий, который будут регулярно пересматривать.

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Команда президента планирует создать стратегию реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался. Об этом написал замглавы АП Руслан Рябошапка в Facebook.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока 5 лет разрыва", - подчеркнул он.

Рябошапка добавил, что это также 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли.

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"Чтобы избежать хаоса, мы должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни. Мы обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины", - отметил он.

"Будет подготовлена ​​концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - добавил Рябошапка.

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На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства.

Напомним, ранее ГПСУ разоблачила организаторов незаконных пассажирских перевозок в "ЛНР".

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