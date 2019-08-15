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У Зеленского готовят стратегию реинтеграции Донбасса

Комментариев: 4
К стратегии будет прилагаться план действий, который будут регулярно пересматривать.
Рябошапка рассказал о будущей стратегии реинтеграции Донбасса
Рябошапка рассказал о будущей стратегии реинтеграции Донбасса
УНИАН

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Команда президента планирует создать стратегию реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался. Об этом написал замглавы АП Руслан Рябошапка в Facebook.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока 5 лет разрыва", - подчеркнул он.

Рябошапка добавил, что это также 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли.

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"Чтобы избежать хаоса, мы должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни. Мы обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины", - отметил он.

"Будет подготовлена ​​концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - добавил Рябошапка.

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На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства.

Напомним, ранее ГПСУ разоблачила организаторов незаконных пассажирских перевозок в "ЛНР".

 

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Теги: Донбасс, реинтеграция, ОП, Зеленский, Рябошапка
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Комментариев (4)
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FPN    15.08.2019, 18:16
Оценка:  -9
FPN
НАЧИНАТЬ НАДО С ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАТУСА РУССКОГО ЯЗЫКА!!!!!!!!!!!!!!
WTF2wtf    15.08.2019, 18:19
Оценка:  +6
WTF2wtf
VSHIVANKA,
тебе в Ольгино русский язык прищемили?
Какого юбку снял, быдлобот-трансгендер???
ringo1993    15.08.2019, 18:10
Оценка:  0
ringo1993
О сейчас начнеться )))
ringo1993    15.08.2019, 18:17
Оценка:  +1
ringo1993
я про срач в коментах ))
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