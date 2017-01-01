На Банковой объяснили заявления об отставке команды

Работники ОП хотели показать, что их не держать прошлые отношения с Зеленским.

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Написав заявления на увольнение, члены команды Владимира Зеленского хотели показать, что президента "не держат отношения в прошлой жизни". Об этом рассказал замглавы Офиса президента Юрий Костюк, передает Громадське.

Так он прокомментировал вброшенный ОП фейк об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

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"У всех заместителей и у руководителя Офиса президента, и у помощника, и у первого помощника с Владимиром достаточно тесные, дружеские, товарищеские давние отношения", - пояснил Костюк.

"Почти у всех, возможно, кто-то присоединился к нам чуть позже, например, Гончарук. Мы знаем, что наши оппоненты могут начинать определенные информационные кампании против того или иного человека с целью ухудшить имидж президента", - отметил он.

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"Мы хотели этими заявлениями показать одно - что президента не держат наши тесные отношения в прошлой жизни. Мы все написали заявления", - рассказал Костюк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский саркастично ответил на петицию об увольнении Богдана, заявив, что тот "уволен с 25 июня".

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