Портнов заявил, что Порошенко пытается признать ГБР неконституционным

Юрист Портнов сделал новое заявление касательно Порошенко.

Экс-заместитель АП при Януковиче Андрей Портнов заявил, что у него есть сведения о планах Порошенко касательно признания Государственного бюро расследований неконституционным органов. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

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По словам юриста, Порошенко начал сбор подписей в своей фракции под интересным предлогом.

Фигурант хочет признать неконституционным закон о Государственном бюро расследований, мотивируя тем, что Президент по Конституции не имеет полномочий назначать Главу ГБР, - сообщил Портнов.

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При этом юрист отметил, что депутаты от фракции Порошенко были соавторами закона “О Государственном бюро расследований” и голосовали за него. Кроме того, Порошенко сам подписал этот закон и на пресс-конференциях его хвалил.

И я не хочу говорить сейчас об аморальности. Эта заметка о тупости, - добавил Портнов.

Напомним, на Портнова подали заявление в ГБР. В заявлении против экс-политика вспоминают Зеленского.

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