Порошенко пытается убрать директора ГБР через КСУ - Труба

Фракция планирует подать представление на закон, который сама же и написала, утверждают Труба и Портнов.

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Фракция Петра Порошенко в Раде готовит представление в Конституционный суд о признании отдельных норм закона о ГБР такими, которые не отвечают Конституции. Об этом в своем Телеграм-канале написал директор ГБР Романа Труба.



"Там считают, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссии по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - отметил он.

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При этом Труба подчеркивает, что закон о ГБР разрабатывали депутаты от БПП, и за него голосовала фракция бывшего президента. Сам Порошенко закон также без вопросов подписал.



При этом три года назад именно Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии.



"Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако эти назначения они почему-то не оспаривают", - возмущен Труба.

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"Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она ​​очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является", - уверен директор ведомства.

"Но нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили", - отметил Труба.

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Ту же информацию у себя в Телеграм-канале выложил и бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов, ее также подтверждает УП со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее суд обязал НАБУ открыть дело в отношении директора ГБР Романа Трубы.

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