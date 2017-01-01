Стали известны подробности репетиции марша ко Дню независимости

Марш курируют режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Военные сообщают, что на репетиции также присутствовали “люди из Квартала”.

В Киеве на авиационном заводе Антонов проходит репетиция марша, который по инициативе офиса президента заменит военный парад на День независимости. Об этом военный ВСУ Андрей Кобзарь написал на своей странице в Facebook в четверг, 15 августа.

На территорию завода прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Среди прочих на репетиции присутствовали “люди из Квартала", а руководить подготовкой прибыл Алан Бадоев. Вместе с ним на репетиции присутствовала и руководитель шоу-балета Freedom Елена Коляденко.

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине”, - заявил Бадоев.

По данным журналистов ТСН, репитиция началась рано утром, первые подразделения прибыли на полигон еще в начале восьмого утра. Здесь присутствуют служащие Национальной гвардии, пограничники, спасатели.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День независимости. Решение главы государства вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Позже глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что вместо парада на День независимости в этом году состоится Шествие достоинства.

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