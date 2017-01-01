С 2021 года выпускники будут сдавать 4 теста ВНО

Выпускников ждут изменения.

Ученики, которые получат полное общее среднее образование в 2021 году будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО из четырех учебных предметов.

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Об этом во время пресс-конференции, посвященной результатам проведения ВНО в 2019 году, сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает портал osvita.ua.

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Сообщается, что украинский язык и математика будут обязательными для выпускников. Третьим обязательным предметом ВНО будет иностранный язык или история Украины. Четвертый предмет ВНО выпускник может выбрать самостоятельно среди тех, которые предлагает Украинский центр оценивания качества образования.

Тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.

Напомним, Минобразования представило топ-5 самых популярных ВУЗов. Среди ВУЗов, в которые выпускники 2019 года выбирают чаще всего, три - столичные и два - львовские.

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