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Закон Савченко: на свободу выходит корректировщик обстрела Мариуполя

Комментариев: 4
Мужчина, помогавший сепаратистам обстреливать жилой квартал Мариуполя в 2015 году, отсидел всего половину сроку и теперь выходит на свободу.
Сепаратиста, помогавшего обстреливать Мариуполь, отпустили по закону Савченко
Сепаратиста, помогавшего обстреливать Мариуполь, отпустили по закону Савченко
vk.com/pereklichka_mariupol

Экс-сотрудник ГАИ Кирсанов был наводчиком сепаратистов при обстреле из Градов жилого квартала Мариуполя 24 января 2015 года. Сегодня он выйдет на свободу благодаря закону Савченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин в четверг, 15 августа.

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору Приморского районного суда Мариуполя от 18.06.2019, но согласно закону Савченко, сегодня выходит на свободу", - написал Аброськин.

Срок наказания осужденному Кирсанову исчислялся с 18 июня 2019 года. Срок предварительного заключения с 24 августа 2015 года до вступления приговора в силу засчитан по закону Савченко как сутки за двое.

Мариуполец Валерий Кирсанов 1975 года рождения начал сотрудничать с "ДНР" в ноябре 2014 года, получив позывной Гаишник. Он передавал боевикам информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, участвовавших в проведении антитеррористической операции. Эту информацию террористы использовали для артиллерийских обстрелов.
24 января 2015 года он корректировал огонь сепаратистов, которые планировали обстрелять позиции ВСУ, но из-за неточных координат ракеты попали в жилой микрорайон Восточный Левобережного района Мариуполя. В результате погибли 30 человек, более 100 получили ранения.

Корректировщика признали виновным в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК) и в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Напомним, что ранее экс-сепаратист из Часового Яра сдался полиции в апреле. Также в марте в Бахмуте два сепаратиста сдались в полицию

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Теги: суд, сепаратисты, закон Савченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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chytan    15.08.2019, 19:42
Оценка:  -2
chytan
Прибить !
SergioS    15.08.2019, 19:19
Оценка:  -2
SergioS
Ублюдок должен сидеть в тюрьме. Однозначно.
СтальнаяКрыса    15.08.2019, 19:06
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Ему надо попроситься на пожизненное. Такого гада убъют пострадавшие или родственники погибших.
LoveFreedom    15.08.2019, 19:06
Оценка:  -1
LoveFreedom
в чем проблема?был бы человек а причину посадить всегда найти можно тем более такого ублюдка)или он уже сбежал?
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