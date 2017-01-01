А аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

Задержанным оказался гражданин Грузии.

В Международном аэропорту “Борисполь” пограничники поймали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Оказалось, что 42-летнего гражданина Грузии пограничники остановили на пункте пропуска во время оформления пассажиров рейса сообщением "Тбилиси-Киев". Он находился в розыске за совершение кражи на территории другого государства.

Полиция задержала иностранца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас содержится в изоляторе временного содержания. О задержании оповестили Посольство Грузии в Украине и Консульский отдел МИД Украины.

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Решается вопрос об экстрадиции данного гражданина в руки правосудия с целью привлечения его к уголовной ответственности за инкриминируемое преступление.

Напомним, киевский суд отпустил под домашний арест "вора в законе" из России, которого ищет Интерпол. Батыр - "крестный" воров в законе Деда Хасана и Япончика.

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