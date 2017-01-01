Убийство Дианы Хриненко: подозреваемого арестовали

Подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко суд оставил под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Подозреваемый в убийстве в 2018 году 17-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Кропивницкого в четверг, 15 августа.

Подозреваемый свою вину в убийстве девушки отрицает. Во время заседания его адвокат ходатайствовал об отводе судьи, а затем - о переносе слушания на 16 августа, поскольку в Украину должен вернуться брат подозреваемого, которого хотят привлечь свидетелем по делу.

Судья Евгений Тер отклонил ходатайство об отводе судьи и переносе слушания. Кроме того, прокурор рассказал, что в автомобиле, которым пользовался подозреваемый, нашли следы крови Хриненко.

Напомним, 24 августа 2018 в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Девушка возвращалась домой и говорила по телефону с парнем. Примерно в 500 метрах от дома она закричала, что истекает кровью, "позвони родителям, я рядом", после чего связь оборвалась. На месте происшествия обнаружили следы крови и телефон, а девушка бесследно исчезла.

Останки Дианы нашли только в марте 2019 года. При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района.

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