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Авария А-321: экипаж самолета попал в списки Миротворца

Комментариев: 4
Россиян обвиняют в "неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины" и в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на оккупированную территорию.
Самолет приземлился в кукурузном поле
Самолет приземлился в кукурузном поле

Семь членов экипажа самолета А321 российской авиакомпании Уральских авиалиний, совершившего аварийную посадку в Московской области, попали в базу данных сайта Миротворец.

В раздел сайта Чистилище, где указываются личные данные, включены командир экипажа Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников.

Россиян обвиняют, в частности, в "неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины", а также в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на оккупированную территорию.

Напомним, утром 15 августа самолет А321 выполнял рейс из Москвы в аннексированный Крым – город Симферополь. На его борту находились 234 человека. Вскоре после взлета в двигатели попала стая чаек. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 74 человека, среди них – 19 детей.

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Теги: Россия, Украина, Крым, самолет, экипаж, база данных Миротворец, сайт Миротворец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 20:06
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Такое впечатление, что этот "Мироточец" специально создан, чтобы позорить страну и делать из Украины посмешище. Ведь по сути он вообще не несёт никакой другой смысловой нагрузки.
i-knab    15.08.2019, 20:01
Оценка:  -1
i-knab
И пассажиров всех надо бы туда же.
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 20:07
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
И производителей этого авиалайнера тоже!!!
VSHIVANKA    15.08.2019, 19:58
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КАКАЛЫ.....
КАК ЖЕ ВЫ ТУПЫ И УБОГИ.....)))
ПРОСТО НАСЕКОМЫЕ.....)))
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 20:09
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
У укропатриотов не то чтоб совсем мозга нет; одна извилина есть конечно, но очень уж она больная!
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