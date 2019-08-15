Авария А-321: экипаж самолета попал в списки Миротворца

Россиян обвиняют в "неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины" и в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на оккупированную территорию.

Семь членов экипажа самолета А321 российской авиакомпании Уральских авиалиний, совершившего аварийную посадку в Московской области, попали в базу данных сайта Миротворец.

В раздел сайта Чистилище, где указываются личные данные, включены командир экипажа Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников.

Россиян обвиняют, в частности, в "неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины", а также в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на оккупированную территорию.

Напомним, утром 15 августа самолет А321 выполнял рейс из Москвы в аннексированный Крым – город Симферополь. На его борту находились 234 человека. Вскоре после взлета в двигатели попала стая чаек. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 74 человека, среди них – 19 детей.

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