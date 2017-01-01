У Грымчака изъяли пистолет и патроны – жена

Юрий Грымчак был задержан в то время, как выходил вместе с ребенком в магазин за арбузом, рассказала его супруга.

Правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет. Об этом рассказала его жена Юлия Грымчак, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 15 августа.

Супруга замминистра, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Киеве, рассказала, что Юрий Грымчак был задержан в то время, как выходил вместе с ребенком в магазин за арбузом.

"За три часа (обыска – ред.) было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, ещё с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит", – сказала Юлия Грымчак.

По ее словам, следственные действия с ее супругом, как сообщили ей следователи, должны проходить в Генпрокуратуре, а сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Позже в НАБУ описали коррупционную схему Грымчака. Замминистра и его "помощник" обвиняются по меньшей мере в двух делах по взяточничеству.

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