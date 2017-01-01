Жителей Николаева испугал штурмовик Су-25, летавший над домами
В Николаеве штурмовик Су-25 совершил бреющий полет на предельно малой высоте над жилыми домами. Об этом сообщили на странице Новости Николаева в Facebook в четверг, 15 августа.
Начиная с 11:00 часов утра люди видели самолет, пролетающий на предельно низкой высоте в разных концах города. Этим самолетом оказался штурмовик Су-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, которая базируется на территории Николаева, в микрорайоне Кульбакино.
Гул от реактивных моторов штурмовика напугал многих местных жителей, но люди с пониманием отнеслись к тренировкам пилотов, так как во время боевых действий авиации нередко приходится работать в черте города.
Напомним, что ранее над Черным морем прошли учения авиации ВМС Украины.
Также сообщалось, что на Донбассе соревновались боевые экипажи БМП.
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