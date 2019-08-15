В новой Раде будет 23 комитета - Стефанчук
В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 23 парламентских комитета. Проект соответствующего решения утвердила подготовительная группа, заявил заместитель председателя группы Руслан Стефанчук LB.ua в четверг, 15 августа.
"Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По сути, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом", - заявил он.
Стефанчук зачитал названия будущих комитетов в парламенте:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Комитет по вопросам бюджета.
- Комитет по вопросам экономического развития.
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
- Комитет по вопросам молодежи и спорта
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
- Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений.
- Комитет по вопросам цифровой трансформации.
- Комитет по вопросам правовой политики.
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
- Комитет по вопросам свободы слова.
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.
Также в Верховной Раде будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Напомним, что ранее новые нардепы поспорили из-за мест в зале Рады - на заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады больше всего дискуссий было по вопросу размещения депутатов в сессионном зале.
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