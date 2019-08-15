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В новой Раде будет 23 комитета - Стефанчук

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Зампредседателя группы заявил, что в новой Раде будет 23 парламентских комитета, что на пять комитетов меньше, чем в прошлом созыве.
Руслан Стефанчук обнародовал перечень комитетов новой Рады
Руслан Стефанчук обнародовал перечень комитетов новой Рады
NewsONE

В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 23 парламентских комитета. Проект соответствующего решения утвердила подготовительная группа, заявил заместитель председателя группы Руслан Стефанчук LB.ua в четверг, 15 августа.

"Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По сути, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом", - заявил он.

Стефанчук зачитал названия будущих комитетов в парламенте:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
  2. Комитет по вопросам бюджета.
  3. Комитет по вопросам экономического развития.
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
  5. Комитет по вопросам молодежи и спорта
  6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
  7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений.
  8. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
  9. Комитет по вопросам правовой политики.
  10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
  11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
  12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
  13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
  14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
  15. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
  16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования
  18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
  19. Комитет по вопросам свободы слова.
  20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
  21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
  23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.

Также в Верховной Раде будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Напомним, что ранее новые нардепы поспорили из-за мест в зале Рады - на заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады больше всего дискуссий было по вопросу размещения депутатов в сессионном зале.

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Теги: Рада, Верховная Рада, комитеты ВР, Руслан Стефанчук
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Источник: korrespondent.net

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