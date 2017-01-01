Стало известно, как Грымчак связан с делом Чорновил

Сергей Горбатюк рассказал, что следователи случайно получили информацию о преступлении, в котором сейчас подозревают замглавы МинВОТ.

Правоохранители вышли на замглавы МинВОТ Юрия Грымчака в ходе расследования покушения на Татьяну Чорновил, которое произошло в 2013 году. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в четверг, 15 августа.

Во время документирования подозреваемого в нападении на Чорновол следователи получили информацию о новом преступлении, к которому якобы причастен Грымчак. Это преступление, как отметил Горбатюк, не имеет отношения к избиению Чорновил.

Прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской добавил, что это не уникальный случай. Он привел пример, когда одного из титушек, который действовал на Майдане, осудили еще и за торговлю наркотиками. Этот факт выяснился в ходе негласных следственных действий.

Тот факт, что санкцию на обыск у Грымчака правоохранители получили в Чернигове, Донской объяснил тем, что следователи не стали обращаться в киевский суд намеренно, чтобы избежать утечки информации.

Напомним, что ранее в НАБУ описали коррупционную схему Грымчака: замминистра и его "помощник" обвиняются по меньшей мере в двух делах по взяточничеству.

Накануне Грымчак и его подельник были задержаны за вымогательство взятки почти в 1,1 миллиона долларов. В СБУ сообщили, что "пасли" злоумышленников более месяца.

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