Под Киевом у прохожего изъяли гранату

Правоохранители остановили для проверки документов четырех подозрительных мужчин. У одного из них при себе были боеприпасы.

Сотрудники полиции во время отработки территории села Петропавловская Борщаговка в Киево-Святошинском районе изъяли у прохожего гранату и патроны. Об этом сообщает управление Нацполиции в четверг, 15 августа.

Отмечается, что правоохранители остановили для проверки документов четырех подозрительных мужчин. При осмотре вещей у одного из них обнаружили гранату и магазин с патронами к автомату Калашникова в количестве 30 штук.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Боеприпасы направлены на экспертизу.

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Ранее в городе Бровары полиция изъяла гранату РГД-5 с запалом, лежавшую под открытым небом. Опасную находку обнаружила местная жительница на улице возле забора своего дома.

Также сообщалось, что в Харькове изъяли четыре самодельные гранаты.

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