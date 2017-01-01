ГПУ предъявила подозрение Грымчаку

Меру пресечения Юрию Грымчаку изберут завтра. Прокурор ГПУ заявил, что ограничен в разглашении подробностей дела.

Генпрокуратура сообщила о подозрении заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом заявил прокурор ГПУ Денис Иванов, сообщает УНН в четверг, 15 августа.

"Подозрение предъявлено... в данном уголовном производстве выполнял отдельное процессуальное действие - сообщал о подозрении и провел непосредственно допрос подозреваемого. Вся остальная информация - я ограничен в ее разглашении", - сказал Иванов.

По его словам, вопрос "об избрании меры пресечения будет решаться завтра по месту нахождения органа досудебного расследования".

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Позже в НАБУ описали коррупционную схему Грымчака. Замминистр и его "помощник" обвиняются по меньшей мере в двух делах по взяточничеству.

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