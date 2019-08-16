"Жри землю": Драка девушек в Днепре попала на видео

Очевидцы охотно снимали происходящее на видео и никто не пытался разнять девушек.

На одной из улиц Днепра подрались две девушки.

Об этом пишет Vgorode.

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Две девушки сцепились на улице и начали драться. Одна повалила другую на асфальт и пыталась заставить ее есть землю. Далее они хватали друг друга за волосы. Били по рукам и ногам.

Стоит отметить, что прохожие не пытались их разнять и не обращали на них внимание.

В итоге они перестали драться, и ушли вдвоем, однако были с растрепанными прическами и у одной были сломаны каблуки.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 12 августа пьяные темнокожие студенты избили киевлян, сделавших замечание.

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