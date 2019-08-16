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"Жри землю": Драка девушек в Днепре попала на видео

Комментариев: 7
Очевидцы охотно снимали происходящее на видео и никто не пытался разнять девушек.
В Днепре девушки устроили жестокую драку
В Днепре девушки устроили жестокую драку
dp.informator.ua

На одной из улиц Днепра подрались две девушки.

Об этом пишет Vgorode.

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Две девушки сцепились на улице и начали драться. Одна повалила другую на асфальт и пыталась заставить ее есть землю. Далее они хватали друг друга за волосы. Били по рукам и ногам.

Стоит отметить, что прохожие не пытались их разнять и не обращали на них внимание.

В итоге они перестали драться, и ушли вдвоем, однако были с растрепанными прическами и у одной были сломаны каблуки.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 12 августа пьяные темнокожие студенты избили киевлян, сделавших замечание.

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Теги: Днепр, девушки, драка
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Комментариев (7)
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dimasvetik    16.08.2019, 09:31
Оценка:  +4
dimasvetik
Тема сисек не раскрыта
Юдзиро2019    16.08.2019, 09:27
Оценка:  +2
Юдзиро2019
ЛОсуЛАчка
Соска! А без мата не можешь, интересно это издержки воспитания в школе или семье.
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 09:48
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это ВТФ беснуется. Не обращайте внимания - без внимания он, как выразилась наша тут Железная Крыса, умрёт от депрессии! )))
Бувший_східняк    16.08.2019, 09:18
Оценка:  0
Бувший_східняк
Если бы кто вмешался, еще вдвоем бы и обматерили.
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 00:47
Оценка:  0
ЛОсуЛАчка
ватницы Лолы Жбановы )))
Юдзиро2019    16.08.2019, 05:18
Оценка:  0
Юдзиро2019
Соска! По моему у тебя Галлюцинаторно-параноидный синдром. Лечится не пробовала.
Кстати, а почему только 3 плюса, ников не хватило. Плохо работаешь бот.
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 06:36
Оценка:  -2
ЛОсуЛАчка
Соска у тебя пыдорка во рту....вот и соси)))
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