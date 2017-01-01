В Днепре "заминировали" редакции четырех СМИ
Неизвестный сообщил о минировании четырех редакций средств массовой информации в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
В полицию обратились представители сайтов Информатор, 056, а также 34 и 11 телеканалов: на их редакционные почтовые ящики пришли письма о минировании зданий.
На место выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи, проводится поиск взрывоопасных предметов.
Ранее в Киеве была закрыта станция метро Театральная из-за сообщения о минировании.
Также сообщалось, что в Киеве "заминировали" гипермаркет из-за мести охранникам. Псевдоминера задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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