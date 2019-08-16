Корректировщика обстрела Мариуполя облили зеленкой и соком

Жители микрорайона Восточный и активисты подстерегли Кирсанова под следственным изолятором.

Активисты облили зеленкой и томатным соком вышедшего из СИЗО корректировщика обстрела Мариуполя кадр из видео

Вышедшего 15 августа на свободу корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова у выхода из СИЗО облили зеленкой и томатным соком.

Об этом сообщает местное издание mrpl.city.

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Некоторые активисты в руках держали плакаты “Кирсанов вбивця“ и “Східний пам’ятає“ (“Восточный“ – район Мариуполя, – ред.).

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться.

Другие активисты выкрикивали “на кладбище поезжай, на могилы убитых детей“. Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него, поэтому мужчина с женой отправился домой пешком.

Напомним, мужчина, помогавший сепаратистам обстреливать жилой квартал Мариуполя в 2015 году, отсидел всего половину срока и теперь вышел на свободу по “закону Савченко“.

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