Корректировщика обстрела Мариуполя облили зеленкой и соком
Вышедшего 15 августа на свободу корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова у выхода из СИЗО облили зеленкой и томатным соком.
Об этом сообщает местное издание mrpl.city.
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Некоторые активисты в руках держали плакаты “Кирсанов вбивця“ и “Східний пам’ятає“ (“Восточный“ – район Мариуполя, – ред.).
Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться.
Другие активисты выкрикивали “на кладбище поезжай, на могилы убитых детей“. Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него, поэтому мужчина с женой отправился домой пешком.
Напомним, мужчина, помогавший сепаратистам обстреливать жилой квартал Мариуполя в 2015 году, отсидел всего половину срока и теперь вышел на свободу по “закону Савченко“.
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Типа есть нежилые кварталы? Так фокус в том что валили по микрорайону а не по позициям всу.
Обожаю читать Ваши перлы! И ведь видно что Вы не по методичке пишете, а от души, от сердца, от хм... ума! )))
Всегда буду Вам плюсовать! Про депрессию - это просто 5+!
Если птице отрезать ноги,
Если руки отрезать тоже,
Эта птица умрёт от скуки,
Потому что сидеть не сможет!..
ВСЯ СУЩНОСТЬ КАКЛА....)))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ БАНДЕРОВСКАЯ, ВЫЛЕЗ, УДАРИЛ ИЗ ПОД ТИШКА И ОПЯТЬ В СХРОН....
Врагов нужно либо прощать, подкупая добротой и благородством, либо убивать сразу.
Но меня заинтересовал Ваш хамский выпад относительно педика. Вы можете как-то обосновать это своё заявление? ))
Одно слово нация предателей, сами не знают, что хотят.
Давайте поговорим об этом. Почему это произошло в Вашей жизни? В каком возрасте у Вас был первый гомосексуальный контакт? Вы ведь не будете отрицать, что Вы гомосексуалист?