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Корректировщика обстрела Мариуполя облили зеленкой и соком

Комментариев: 35
Жители микрорайона Восточный и активисты подстерегли Кирсанова под следственным изолятором.
Активисты облили зеленкой и томатным соком вышедшего из СИЗО корректировщика обстрела Мариуполя
Активисты облили зеленкой и томатным соком вышедшего из СИЗО корректировщика обстрела Мариуполя
кадр из видео

Вышедшего 15 августа на свободу корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова у выхода из СИЗО облили зеленкой и томатным соком.

Об этом сообщает местное издание mrpl.city.

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Некоторые активисты в руках держали плакаты “Кирсанов вбивця“ и “Східний пам’ятає“ (“Восточный“ – район Мариуполя, – ред.).

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться.

Другие активисты выкрикивали “на кладбище поезжай, на могилы убитых детей“. Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него, поэтому мужчина с женой отправился домой пешком. 

Напомним, мужчина, помогавший сепаратистам обстреливать жилой квартал Мариуполя в 2015 году, отсидел всего половину срока и теперь вышел на свободу по “закону Савченко“.

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Теги: СИЗО, Мариуполь, активисты, зеленка
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Комментариев (35)
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Woodbrother    16.08.2019, 09:56
Оценка:  +2
Woodbrother
Линчевать эту тварь надо было. Столько мирного населения погибло из за него. Такие выродки должны быть утилизированными.
Letohradek    16.08.2019, 09:23
Оценка:  +3
Letohradek
Надеюсь, эту ссученную гниду завалят местные жители ... Это будет справедливое возмездие!
Letohradek    16.08.2019, 09:04
Оценка:  -2
Letohradek
Зэбилы, почему не требуете с охрыпшей крысы, расстрела для наводчика?
Замечатель    16.08.2019, 08:58
Оценка:  -4
Замечатель
Корректировал то для того,чтобы по жилым кварталам не пуляли. Странно,что мирные недовольны.
whitewo00    16.08.2019, 09:26
Оценка:  +5
whitewo00
Какую то дичь изрыгнул ты.
Типа есть нежилые кварталы? Так фокус в том что валили по микрорайону а не по позициям всу.
СтальнаяКрыса    16.08.2019, 08:22
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Этого падлюку можно убить морально, надо постоянно под его окнами напомнить ему о том сколько из за него погибло, стали инвалидами и было ранено. А вообще то у нас закон плохой, надо не выпускать из тюрьмы, пока он и его близкие не выплатят 50% убытков.
СтальнаяКрыса    16.08.2019, 08:27
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Если ему постоянно долбить о том сколько из за него погибло, он умрёт от депрессии.
sharry-sharry    16.08.2019, 08:58
Оценка:  +1
sharry-sharry
Такие твари от депрессии не умирают.Оно будет жить в Мариуполе,по. прежнему ненавидя все и всех во круг и приносить вред окружающим и городу.Надеюсь,его настигнет суд людей у которых погибли родные.
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 09:18
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Крысюк, Вы лучший!!!
Обожаю читать Ваши перлы! И ведь видно что Вы не по методичке пишете, а от души, от сердца, от хм... ума! )))
Всегда буду Вам плюсовать! Про депрессию - это просто 5+!

Если птице отрезать ноги,
Если руки отрезать тоже,
Эта птица умрёт от скуки,
Потому что сидеть не сможет!..
seamaster    16.08.2019, 06:56
Оценка:  -3
seamaster
Почему эти активисты не замечают обстрелы Горловки и Донецка? Уже при Зеленском гибнут мирные люди.
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 07:33
Оценка:  -7
Шкиряк_и_Зорян
Им об этом не сообщают видимо.
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 08:03
Оценка:  +4
ЛОсуЛАчка
Что ты сосёшь, пядрило пукинское???
Замечатель    16.08.2019, 09:01
Оценка:  -1
Замечатель
ЛОсуЛАчка,вы же постоянно твердите,что там украинцы.Ну,взрослые тебе не нравятся,так дети Путина не звали.Их вполне можно сделать украинцами))
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 08:05
Оценка:  +2
ЛОсуЛАчка
Одни пыдоры ватож.опые собрались))) Прочсто ватогомосятина )))
СтальнаяКрыса    16.08.2019, 08:24
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
А ты там живёшь, что так уверенно пишешь об этих обстрелах? Если нет, то не надо пиздeть, чмо российское.
VSHIVANKA    16.08.2019, 06:41
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ПОДСТЕРЕГЛИ И ОБЛИЛИ ЗЕЛЕНКОЙ.....
ВСЯ СУЩНОСТЬ КАКЛА....)))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ БАНДЕРОВСКАЯ, ВЫЛЕЗ, УДАРИЛ ИЗ ПОД ТИШКА И ОПЯТЬ В СХРОН....
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 08:02
Оценка:  +4
ЛОсуЛАчка
ГОМОСЯТНА ОБИЖАНАЯ ИДИ БУХНИ СТЕКЛОМОЯ !!!)))
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 06:07
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Ага! А потом он этих возмущённых граждан подстережёт в качестве корректировщика.
Врагов нужно либо прощать, подкупая добротой и благородством, либо убивать сразу.
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 06:33
Оценка:  -2
ЛОсуЛАчка
Педик, у тебя бурная фантазия )))
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 06:46
Оценка:  -5
Шкиряк_и_Зорян
Это не фантазия, а здравый смысл. Возможно, Ваш интеллект слишком скуден для осознания этого.
Но меня заинтересовал Ваш хамский выпад относительно педика. Вы можете как-то обосновать это своё заявление? ))
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 08:01
Оценка:  +2
ЛОсуЛАчка
в зеркало посмотри, ватное пядрило )))
Юдзиро2019    16.08.2019, 05:23
Оценка:  -3
Юдзиро2019
Теперь у свидовых Савченко враг, а ведь как за неё задницу рвали, как орали "Свободу Савченко.
Одно слово нация предателей, сами не знают, что хотят.
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 06:08
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Да, соглашусь с Вами в том, что украинец - генетический предатель. Но что теперь поделать с ними? Не геноцидить же их в самом деле?!
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 06:34
Оценка:  -1
ЛОсуЛАчка
Ты точно генетический урод, путиносос….
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 06:34
Оценка:  -2
ЛОсуЛАчка
Терпело, а что ты хочешь, кроме как пососать )))
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 06:49
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Анализ Ваших сообщений говорит о том, что Вы зациклены на гомосексуальной теме и по всей видимости у Вас нелады с женщинами.
Давайте поговорим об этом. Почему это произошло в Вашей жизни? В каком возрасте у Вас был первый гомосексуальный контакт? Вы ведь не будете отрицать, что Вы гомосексуалист?
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 08:03
Оценка:  +2
ЛОсуЛАчка
Поговори с тем, кто тебя в очко ебёт)))
ЛОсуЛАчка    16.08.2019, 04:43
Оценка:  0
ЛОсуЛАчка
а надзя савченко пуктинская мразота
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