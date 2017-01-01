Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Корректировщика обстрела Мариуполя облили соком и зеленкой

Комментариев: 0
Жители микрорайона Восточный и активисты подстерегли Кирсанова под следственным изолятором.

Вышедшего 15 августа на свободу корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова у выхода из СИЗО обилили зеленкой и томатным соком. Об этом сообщает местное издание mrpl.city.

Некоторые активисты в руках держали плакаты "Кирсанов вбивця" и "Східний пам’ятає" ("Восточный" – район Мариуполя, – ред.).

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться.

Другие активисты выкрикивали "на кладбище поезжай, на могилы убитых детей". Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него, поэтому мужчина с женой отправился домой пешком. 

Напомним, мужчина, помогавший сепаратистам обстреливать жилой квартал Мариуполя в 2015 году, отсидел всего половину срока и теперь вышел на свободу по "закону Савченко".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, СИЗО, Мариуполь, активисты, зеленка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь