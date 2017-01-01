Луценко не знал об операции по задержанию Грымчака

Перед прокурорами, как правило, ставят задачи сообщать заранее о планируемых процессуальных действиях.

Задержание Грымчака произошло, так как Луценко не знал об операции gp.gov.ua

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака стало возможным, так как Луценко не знал об операции. Об этом сообщил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований Алексей Донской на брифинге 15 августа.

По его словам, генеральный прокурор и управляющий заместитель узнали о задержании Грымчака постфактум.

"Это касается и вчерашней реализации. Во всех этих производствах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об этих операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло. Но по общему правилу ставятся задачи сообщать обо всем заранее", - заявил Донской.

Ранее стало известно, что СБУ и НАБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более миллиона долларов.

В МинВОТ подчеркнули, что ситуация с замминистра не связана с деятельностью ведомства и исполнением им должностных обязанностей.

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