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В Кременчуге ребенок выпал с девятого этажа

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Ребенок находился на кухне и забрался на подоконник. Мальчик оперся об антимоскитную сетку, которая не выдержала его вес.
Ребенок выпал из окна
Ребенок выпал из окна
facebook.com/anna.voluvach

15 августа вечером в Кременчуге на Полтавщине произошла трагедия – в результате падения с 9-го этажа получил смертельные травмы мальчик 4 лет. Об этом сообщила в Facebook пресс-офицер Кременчугского отдела полиции Анна Васенко-Волювач.

"Проведенными реанимационными мероприятиями медиков спасти мальчика (2015 года рождения) не удалось. Ребенок умер в карете скорой помощи" - написала она.

Известно, что ребенок находился на кухне и забрался на подоконник. Окно было открыто. Мальчик оперся об антимоскитную сетку, которая не выдержала его вес.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.

По данным полиции, в тот же день подобный случай произошел и в Горишних Плавнях. Там ровесник погибшего при подобных обстоятельствах выпал с 3-го этажа спальни. С тяжелыми телесными повреждениями различной степени тяжести ребенка доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что ребенок выпал с 26 этажа и чудом получил при этом один перелом руки. 

Пятилетняя девочка погибла, упав из окна 10 этажа

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Теги: смерть, ребенок, падение, Полтавская область
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Источник: korrespondent.net

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