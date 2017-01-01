Итоги 15 августа: Членство в НАТО, дело против Луценко

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Украина может претендовать на членство в НАТО, НАБУ откроет дело против генпрокурора Луценко. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд обязал НАБУ открыть дело против Луценко

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

В судебном заседании было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса).

В США поддерживают перспективу членства Украины в НАТО

Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

“Что касается поддержки с нашей стороны, то у меня ответ простой. Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и Министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве“, - сказал руководитель посольства.

Грымчака задержали по делу о нападении на Чорновил

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали расследуя нападение на нардепа Татьяну Чорновил в 2013 году, когда она еще была журналисткой. Об этом заявила адвокат Татьяна Матяш.

“Есть уголовное производство, оно было по статье 115, то есть покушение на убийство. И так дело было до 2019 года. В 2019 году наши талантливые следователи ГПУ или кто-то берет – и в пределах этого дела добавляет эпизод для того, чтобы просто получить разрешение на НСРД (негласные следственные (розыскные) действия – ред)“, - говорит адвокат.

Труба раскрыл “план Порошенко“ против ГБР

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявляет, что фракция Петра Порошенко в Верховной Раде готовит представление в Конституционный суд о признании неправомерными отдельных норм закона о ГБР. Об этом он написал в Telegram-канале в четверг, 15 августа.

“Во фракции Порошенко готовят “молнию“ в Конституционный суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность“, - написал Труба.

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