Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, без потерь

Сепаратисты обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе сутки прошли без потерь facebook.com/ato.news

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В течении минувших суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского и Авдеевки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Южного и Новолуганского.

“За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было“, - говорится в сообщении.

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С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня.

Напомним, за сутки 14 августа на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов, один украинский военный погиб.

Несколькими днями ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что вопреки обстрелам и смертям украинских военных, на Донбассе достигнуто перемирие и реализуется план Зеленского.

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