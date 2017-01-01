На отдыхе в Прикарпатье массово отравились дети
В ночь на пятницу, 16 августа, в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в частной усадьбе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что по состоянию на 7 утра пятницы были госпитализированы 13 детей.
В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе Горицвит в селе Верхний Ясенов Верховинского района, - говорится в сообщении.
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Сообщается, что всего в усадьбе отдыхает 30 детей. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, на Закарпатье десятки человек отравились на свадьбе. Инцидент произошел в ресторане "Семейный уют".
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