На отдыхе в Прикарпатье массово отравились дети

Из 30 детей, отдыхавших в частной усадьбе в Карпатах, 13 оказались на больничных койках.

В ночь на пятницу, 16 августа, в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в частной усадьбе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что по состоянию на 7 утра пятницы были госпитализированы 13 детей.

В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе Горицвит в селе Верхний Ясенов Верховинского района, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что всего в усадьбе отдыхает 30 детей. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, на Закарпатье десятки человек отравились на свадьбе. Инцидент произошел в ресторане "Семейный уют".

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