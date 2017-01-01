Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины
14 августа на заседании правительства утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины Независимости Украины.
Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Украины разработан Министерством культуры во исполнение Указа президента Украины, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
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Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины в городе Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины, а также культурно-художественного события “День флага“ на Софийской площади в Киеве.
24 августа, в День Независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.
“Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и др.“, - говорится в сообщении.
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Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.
В зарубежных дипломатических учреждениях празднование годовщины планируется с участием украинской диаспоры.
Как сообщалось 10 августа, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны.
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