Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины

Традиционно состоится возложение цветов к памятникам борцов за независимость Украины и погибших участников Революции Достоинства.

14 августа на заседании правительства утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины Независимости Украины.

Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Украины разработан Министерством культуры во исполнение Указа президента Украины, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины в городе Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины, а также культурно-художественного события “День флага“ на Софийской площади в Киеве.

24 августа, в День Независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.

“Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и др.“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

В зарубежных дипломатических учреждениях празднование годовщины планируется с участием украинской диаспоры.

Как сообщалось 10 августа, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны.

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