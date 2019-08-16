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Следователи воссоздали картину убийства Дианы Хриненко

Комментариев: 3
Появились детали убийства 17-летней школьницы.
Убитая Диана Хриненко
Убитая Диана Хриненко
facebook.com/mvs.gov.ua

Расследование по факту убийства 17-летней Дианы Хриненко в Кировоградской области практически завершено. Следователи воссоздали картину резонансного преступления. Об этом передает УНН, ссылаясь на материалы Ленинского районного суда Кропивницкого.

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По версии следствия, 25 августа 2018 года около 01:30 ночи подозреваемый Николай Середницкий проезжал на своем автомобиле в селе Субботцы Знаменского района. По дороге он увидел незнакомую девушку, которая разговаривала по телефону. Тогда у него возникла мысль об убийстве.

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Согласно данным, с помощью неустановленного следствием предмета, поверхность которого имеет тупые твердые свойства, причинил несовершеннолетней телесные повреждения костей свода черепа, неполного перелома диафиза второй пястной кости правой кисти, полного осколочного перелома тела нижней челюсти, повреждение остистого отростка четвертого поясничного позвонка. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания и свода черепа.

После этого злоумышленник вывез тело на своем автомобиле в село Новопетровка и закопал в нелюдном месте. После этого убийца скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент следствие не завершено.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки. Копы задержали подозреваемого в жестоком убийстве Дианы Хриненко.

 

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Теги: следователи, убийство, Диана Хриненко, картина убийства
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Комментариев (3)
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Роман    16.08.2019, 11:16
Оценка:  +2
Роман
То есть, он проезжал мимо, остановился, убил и поехал дальше? На кого это рассчитано?
Дром    16.08.2019, 10:57
Оценка:  -1
Дром
Такое не делают незнакомым девушкам. Будь у него психопатические наклонности, убивал бы медленно, будь-то неконтролируемая ярость, его бы с такими вспышками агрессии все в округе знали. Короче маловероятно, что задержанный действительно виноват.
Потому_что    16.08.2019, 10:56
Оценка:  +2
Потому_что
Гори в аду тварь!
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