В Москве рассматривают апелляцию на арест моряков

Заседание в 11:00 коснется только первой группы украинских военнопленных.

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Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит апелляцию на незаконный арест украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов, передает ТСН.

По его словам, в 11:00 судьи начнут рассмотрение апелляции на арест военнопленных. Сегодняшнее заседание предназначено только для первой группы моряков, их имена не уточняются.

В прошлом месяце Лефортовский суд продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам. Это было не первое решение, по шаблону принятое судьями в отношении разбитых на группы моряков, с момента захвата их в плен.

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Так, суд уже несколько раз с ноября 2018 года продлевал арест морякам, а также отклонил все апелляции их адвокатов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских военнопленных предлагают отпустить в Украину, но продолжить над ними суды в режиме онлайн.

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