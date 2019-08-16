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В Москве рассматривают апелляцию на арест моряков

Комментариев: 4
Заседание в 11:00 коснется только первой группы украинских военнопленных.
В Москве вот-вот начнется рассмотрение апелляции по украинским морякам
В Москве вот-вот начнется рассмотрение апелляции по украинским морякам
EPA/UPG

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Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит апелляцию на незаконный арест украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов, передает ТСН.

По его словам, в 11:00 судьи начнут рассмотрение апелляции на арест военнопленных. Сегодняшнее заседание предназначено только для первой группы моряков, их имена не уточняются.

В прошлом месяце Лефортовский суд продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам. Это было не первое решение, по шаблону принятое судьями в отношении разбитых на группы моряков, с момента захвата их в плен.

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Так, суд уже несколько раз с ноября 2018 года продлевал арест морякам, а также отклонил все апелляции их адвокатов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских военнопленных предлагают отпустить в Украину, но продолжить над ними суды в режиме онлайн.

 

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Теги: моряки, военнопленные, Украина, РФ, арест, апелляция
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Комментариев (4)
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LERMI_    16.08.2019, 11:25
Оценка:  0
LERMI_
Скоріш за все частину наших моряків сьогодні випустять!
Woodbrother    16.08.2019, 10:48
Оценка:  +1
Woodbrother
На россии нет никакого правосудия. Бандитский кремль может с нами обменяться заложниками например. По другому не выйдет.
Юдзиро2019    16.08.2019, 11:08
Оценка:  -1
Юдзиро2019
Тебя опять посетила белочка.
Расскажи про свое правосудие, им вообще правит улица.
LoveFreedom    16.08.2019, 11:11
Оценка:  0
LoveFreedom
тебя "белочка" и не покидала)) а правосудие по ка.цапски мы видим на примере Москвы))даже своих граждан считают бессловесным быдлом)0так что завали еб.ало кремлеблядь и не воняй)
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