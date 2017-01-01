В Запорожье сгорели склады рыбного завода "Аркадия"

В результате происшествия никто не пострадал.

Горела 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию

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Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в складских помещениях рыбного завода “Аркадия“ в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“15 августа в 21:20 в Службу спасения “101“ поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия ОАО “Аркадия“ по улице Выборгской Вознесеновского района города“, - говорится в сообщении.

В ходе разведки спасатели установили, что горит 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию 200 кв. м.

В 00:17 пожарные локализовали пожар, в 01:45 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения возгорания.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на все здание, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв.м.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. Всего от ГУ ГСЧС привлекалось 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. От коммунальных служб города для подвоза воды задействовали 3 водовозки.

Как сообщалось, 5 августа в России взорвались склады с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края России. Местные власти объявили режим ЧС. В результате ЧП пострадали 12 человек. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

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