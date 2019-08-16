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Боевики используют священников для провокаций на фронте

Комментариев: 1
Оккупанты продолжают грязные провокации на фронте.
Боевики используют священников
Боевики используют священников
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На Приморском направлении пророссийские боевики продолжают делать грязные провокации. В частности они используют священников, передает 5 канал.

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После объявления перемирия обстрелов стало намного меньше. Между тем, боевики продолжают использовать мирное население в провокационных действиях. 

Одну из вражеских провокаций армейцы сняли на телефон. На видео священник появляется на вражеских позициях и делает непонятные движения руками.

Крестил их позиции, возвращался и нас крестил, наши позиции, или проклинал. Неизвестно, что они делали. Но они пытаются по-разному дестабилизировать наши войска, - сообщил боец с позывным “Сармат”.

Его побратим вспомнил другую ситуацию со священником. 

Бывает, что вылез в броне, но голова без каски. Перекрестился сам, в нашу сторону перекрестился и залез. Бывает, что раз вылез вообще без броника, в рясе, стоял минут может с 20, - сообщил военный.

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Вообще, говорят воины, сепаратисты несколько раз пытались пробраться поближе. Бывают случаи, что украинские военные вынуждены сигнализировать, что они здесь есть и держат оборону.

Напомним, жителей Николаева испугал штурмовик Су-25, летавший над домами. Самолет в рамках военных учений совершил полет над жилыми домами на малой высоте. Гул двигателей напугал местных жителей.

 

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Теги: ООС, боевики, провокации, священники
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Комментариев (1)
Woodbrother    16.08.2019, 11:15
Оценка:  0
Woodbrother
В памятку для снайпера запишите что на россии священников нет.
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