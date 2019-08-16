НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях Гройсмана

В ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра.

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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Дело было закрыто еще 25 января этого года, сообщается в материалах суда, передает LB.ua.

Согласно документу, НАБУ проводило досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса с 23 ноября 2018 года. 25 января этого года детектив Черенкова закрыла дело в связи с отсутствием действиях Гройсмана состава уголовного преступления.

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Из постановления детектива следует, что в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра в связи с принятием Кабинетом Министров распоряжения № 376-р от 07.06.2017 о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд, в которой истец просил отменить закрытие дела в отношении Гройсмана и возобновить расследование, однако в июне суд отклонил жалобу и признал, что дело было закрыто на законных основаниях.

В ходе расследования дела детектив не установил фактов причинения ущерба государственным интересам.

Как сообщалось 28 мая, НАБУ собиралось проверить подлинность диплома Гройсмана.

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