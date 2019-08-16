“Святых не бывает”: Разумков рассказал, что ждет депутатов-нарушителей

Глава партии рассказал о дисциплинарных мерах для нардепов.

Глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков допускает, что могут быть депутаты в его фракции, которые будут позволять себе поведение, не подобающее народному избраннику. Об этом он рассказал в интервью журналу НВ.

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По словам Разумкова, в первые дни работы нового парламента будут приняты законы, которые закрепляют обязанности народных избранников.

Конечно, наши депутаты представляют украинский народ и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют - почему с депутатом должно быть по-другому? Выдвигала их именно партия “Слуга народа”, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную, - заявил Разумков.

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Разумков отметил, что партия воспользуется монобольшинством в Раде и примет пакет законов о дисциплинарном наказании для народных избранников. Он также призвал оценивать новых депутатов по поступкам.

Могу обещать, мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых, - добавил он.

Напомним, оживленней всего будущие депутаты обсуждают размещение в зале ВР. При этом координатор подгруппы отрицает, что обсуждение проходит со ссорами.

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