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Сюмар рассказала, что в ГБР ее допрашивали с подачи Шуфрича

Комментариев: 4
След дела об узурпации власти тянется от партии ОПЗЖ, отметила депутат.
Сюмар рассказала о допросе в ГБР
Сюмар рассказала о допросе в ГБР
Facebook Виктории Сюмар

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Депутат от “Народного фронта“ Виктория Сюмар ходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению депутатов от ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. Об этом она написала в Facebook.

“Они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в “узурпации государственной власти“. Никаких деталей допроса разглашать не имею права“, - пишет Сюмар.

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“Скажу лишь, что подобную “процедуру“ отбыли уже несколько десятков моих коллег из Народного фронта)“, - поделилась при этом она.

“Следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя - узурпировали ли государственную власть депутаты коалиции законно избранное парламента Украины“, - подчеркнула депутат.

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"Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными", - добавила Сюмар.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР вызвало на допрос двух народных депутатов 8 созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку.

 

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Теги: Сюмар, допрос, ГБР, Шуфрис, Нимченко, "Народный фронт", ОПЗЖ
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Комментариев (4)
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Boxerogos    16.08.2019, 11:53
Оценка:  +3
Boxerogos
Таким"патриотам" как сюмар необходимо как можно скорее дать возможность"почистить пистолет".Как это уже феерично продемонстрировал полоумный выблядок тымчук.
ЗаУкраину    16.08.2019, 11:51
Оценка:  +4
ЗаУкраину
КОГДА! Когда эта мразь исчезнет с наших мониторов!?
T-REX2    16.08.2019, 11:46
Оценка:  +4
T-REX2
Курва майдавонная,вы бляди еще за всё ответите
asfd0    16.08.2019, 11:36
Оценка:  +3
asfd0
Какая узурпация, народ ждёт утилизации вас мразей.
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