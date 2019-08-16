В базу “Миротворца” внесли весь экипаж самолета, который не долетел в Крым
В базе сайта “Миротворец” внесли экипаж самолета, который осуществил аварийную посадку в кукурузном поле, осуществляя рейс из Москвы в Симферополь.
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Экипаж самолета внесли в базу сайта 15 августа сразу же после осуществления аварийной посадки.
В “Чистилище” оказались Дамир Юсупов и Георги Мурзин, а также бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Все они - жители российского Екатеринбурга.
Неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную русскими захватчиками территорию, - сказано на сайте.
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Напомним, капитан A321 объяснил решение сажать самолет на кукурузном поле. Первый пилот рассказал, что было несколько вариантов аварийной посадки, однако времени на них не оказалось.
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БигМир уже второй день заряжает эту новость. Я ещё в первый раз писал, что этот "Мироточец" - позорище для страны, делающий из Украины посмешище как в глазах своего народа, так и в глазах соседей.
Меж тем, БМ чётко и осознанно вновь заостряет внимание как раз на этом.
Любопытно!..
Нельзя ограничиваться только экипажем и ещё парой миллионов человек - уж жечь так жечь!
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....