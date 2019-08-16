Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В базу “Миротворца” внесли весь экипаж самолета, который не долетел в Крым

Комментариев: 10
Экипаж, который осуществил аварийную посадку в кукурузном поле” появился в базе сайта.
Экипаж появился на Миротворце
Экипаж появился на Миротворце
коллаж фотографий

В базе сайта “Миротворец” внесли экипаж самолета, который осуществил аварийную посадку в кукурузном поле, осуществляя рейс из Москвы в Симферополь.

Читай также: Жесткая посадка A321: половина пассажиров отказалась лететь в Крым

Экипаж самолета внесли в базу сайта 15 августа сразу же после осуществления аварийной посадки. 

В “Чистилище” оказались Дамир Юсупов и Георги Мурзин, а также бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Все они - жители российского Екатеринбурга.

Неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную русскими захватчиками территорию, - сказано на сайте.

Читай также: Увеличилось число пострадавших в аварии А321

Напомним, капитан A321 объяснил решение сажать самолет на кукурузном поле. Первый пилот рассказал, что было несколько вариантов аварийной посадки, однако времени на них не оказалось. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: экипаж, самолет, авария, Миротворец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Asmo    16.08.2019, 12:58
Оценка:  0
Asmo
сколько лет сайту, а жопы ватным троллям поджигает до сих пор.. )
BabaYul    16.08.2019, 12:55
Оценка:  -1
BabaYul
Надо понимать, что если тебя не внесли на "Миротворец" , то в приличное общество тебя не впустят. Ну, ни хрена себе имидж-контроль.
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 12:31
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А вот интересно:
БигМир уже второй день заряжает эту новость. Я ещё в первый раз писал, что этот "Мироточец" - позорище для страны, делающий из Украины посмешище как в глазах своего народа, так и в глазах соседей.
Меж тем, БМ чётко и осознанно вновь заостряет внимание как раз на этом.
Любопытно!..
Rangol    16.08.2019, 12:15
Оценка:  0
Rangol
Украина убогая страна, раз ее население терпит ублюдков из миротворца то и сами они ничего не стоят,
Зорян_и_Шкиряк    16.08.2019, 12:14
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А пассажиров?.. А производителя "Эйрбаса"?.. А всех работников Уральских Авиалиний?..
Нельзя ограничиваться только экипажем и ещё парой миллионов человек - уж жечь так жечь!
Boxerogos    16.08.2019, 12:05
Оценка:  +8
Boxerogos
Бессилие наших"патриотов-вымирающих вырожденцев,такое потешное!)))))))))))))))))))))
VSHIVANKA    16.08.2019, 12:04
Оценка:  +9
VSHIVANKA
КАКАЛЫ , ВАМ НЕТ РАВНЫХ В ТУПОСТИ....)))
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
Катилин    16.08.2019, 12:03
Оценка:  +9
Катилин
Уже Европол официально обращался в Киев расследовать незаконную деятельность Миротворца и выдать всех кто стоит за этой "патриотической деятельностью", евроинтегрирующемуся Пэте было пофиг, - посмотрим как отреагирует на эту просьбу Зе.
T-REX2    16.08.2019, 11:59
Оценка:  +10
T-REX2
Че они херней страдают-Сразу всю Россию в базу
farfalle    16.08.2019, 11:57
Оценка:  +7
farfalle
Интересно, а если бы там летели украинцы? Все равно пилоты - преступники?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь