В базу “Миротворца” внесли весь экипаж самолета, который не долетел в Крым

Экипаж, который осуществил аварийную посадку в кукурузном поле” появился в базе сайта.

В базе сайта “Миротворец” внесли экипаж самолета, который осуществил аварийную посадку в кукурузном поле, осуществляя рейс из Москвы в Симферополь.

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Экипаж самолета внесли в базу сайта 15 августа сразу же после осуществления аварийной посадки.

В “Чистилище” оказались Дамир Юсупов и Георги Мурзин, а также бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Все они - жители российского Екатеринбурга.

Неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную русскими захватчиками территорию, - сказано на сайте.

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Напомним, капитан A321 объяснил решение сажать самолет на кукурузном поле. Первый пилот рассказал, что было несколько вариантов аварийной посадки, однако времени на них не оказалось.

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