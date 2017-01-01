Активисты к зданию областного совета принесли гроб “для автотрасс“ и протестовали против возможного увольнения директора худмузея.

С гробами, животными и укусами за нос: В Одессе прошли необычные акции протестов

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С гробами, животными и укусами за нос: В Одессе прошли необычные акции протестов

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В Одессе 16 августа сразу несколько акций начались на проспекте Шевченко перед сессией собрания, на которой должны избрать нового председателя Одесского облсовета.

Об этом сообщает издание “Думская“.

Участники одной из них принесли к главному входу гроб с похоронными венками, на которых написаны названия трасс: “Одесса-Киев“, “Одесса-Николаев“ и др.

Они протестуют против коррупции в органах Укртрансбезопасности, где пропускают за взятки фуры с перегрузом, которые разрушают автодороги.

Читай также: Взятки и дельфины: что изменится в Одесском заливе после решения Зеленского Вторая акция, более многочисленная, - против вероятного избрания главой облсовета “оппоплатформовца“ Виталия Саутенкова и увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Вторая акция, более многочисленная, - против вероятного избрания главой облсовета “оппоплатформовца“ Виталия Саутенкова и увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Ее участники, среди которых - журналисты, деятели культуры, активисты патриотических, природозащитных и других организаций, - напомнили о пророссийских взглядах первого и заслугах второго, который вывел культурное учреждение на новый уровень.

“Троллить“ протестующих пришел известный одесский фрик Стас Домбровский, который устроил потасовку с экоактивистом Владиславом Балинским и укусил его за нос.

Полиция, которая дежурила у здания, увела Домбровского из-за устроенного им ЧП.

Как сообщалось 11 августа, в России требуют запретить рекламу акций протеста на YouTube.

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