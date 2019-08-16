Под Киевом напали на депутата, - СМИ

Полицейские ищут машину на евробляхах.

Сегодня в Киевской области неизвестные напали на народного депутата. Нападавших было двое - мужчина и женщина. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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На данный момент известно, что нападавшие скрылись на автомобиле марки Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.

Журналистам пока не сообщают имени народного депутата, на которого напали. Также неизвестно, в каком состоянии он сейчас находится.

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По территории Киевской области объявлен оперативный план “Перехват”. Полицейские просят сообщить любую информацию о разыскиваемом автомобиле на горячую линию полиции “102”.

Напомним, Береза рассказал о нападении на него на Троещине. Нардеп подтвердил, что инцидент произошел именно с ним.

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